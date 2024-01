Schianto tra auto e scooter in viale Stelvio: ferito un uomo

Un uomo di 64 anni è in serie condizioni dopo lo scontro con un'auto mentre era a bordo del suo scooter. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30 di lunedì 29 gennaio all'incrocio tra viale Stelvio e via Valtellina.

L'uomo non è in pericolo di vita, anche se ha riportato diverse fratture a caviglia, perone e naso. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto, sono giunti anche due mezzi del 118, un'ambulanza e un'automedica. Il guidatore del mezzo a due ruote, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato portato in ospedale.

Si stanno raccogliendo le prime testimonianze per capire le responsabilità dello scontro. Un aiuto potrebbe anche arrivare dalle telecamere nella zona dell'incrocio.