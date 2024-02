Incidente tra viale Stelvio e via Valtellina a Milano

Una donna di 41 anni è rimasta ferita dopo un incidente stradale tra viale Stelvio e via Valtellina a Milano, alle 9.30 di giovedì. Lo scontro ha coinvolto lo scooter sul quale viaggiava la 41enne e un'auto. Ad avere la peggio, come spesso capita in questi casi, è stata la scooterista.

All'incrocio tra le due strade sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, e un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita.

Il traffico in zona è rimasto rallentato per permettere soccorsi e rilievi.