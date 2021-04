Incidente in viale Tibaldi a Milano, schianto tra una bici e una moto: grave un 57enne

È successo intorno alle 8.10, ferito un uomo di 57 anni, trasportato in codice rosso al San Paolo

Incidente in viale Tibaldi a Milano nella mattinata di giovedì 8 aprile: un ciclista di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo un violento urto con una moto.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che la collisione sia avvenuta all'altezza del civico 10 sul viale in direzione Carlo Bazzi.

Il ciclista, un italiano di 57 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Paolo, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico ma sarebbe sempre rimasto sveglio e cosciente.