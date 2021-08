Incidente in viale Tibaldi a Milano: 32enne finisce in ospedale

Un uomo di 32 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto un quarto d'ora prima delle 23 di lunedì in viale Tibaldi a Milano.

L'episodio, la cui dinamica è ancora da chiarire, si è verificato all'altezza delle strisce pedonali che collegano via Giovani Pezzotti con via Balilla.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia locale per i rilievi e due equipaggi del 118 su ambulanza e automedica. Il codice d'intervento iniziale era rosso ma poi il paziente è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.