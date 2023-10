Schianto in viale Tibaldi: moto investe due pedoni

Due persone a piedi sono state investite a Milano, lunedì mattina, in viale Tibaldi da una moto. È successo poco prima delle nove all'altezza della sede del Municipio 5 (e del comando di zona della polizia locale).

Da quanto si apprende, i due stavano attraversando il tratto di viale percorso dalla corsia preferenziale quando un uomo in moto li ha travolti per poi cadere per terra. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con un'automedica e due ambulanze, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. La circolazione della 90-91 è stata sospesa per permettere l'attivazione dei soccorsi.

Una donna di 49 anni (investita a piedi) e un uomo di 35 anni (il motociclista) sono stati portati al pronto soccorso al Policlinico e al Gaetano Pini, mentre l'altra persona a piedi ha rifiutato il trasporto. I due feriti non sono in gravi condizioni.