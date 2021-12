Incidente tra viale Tibaldi e via Meda: tram bloccati

Un motociclista di 57 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale tra via Giuseppe Meda e viale Tibaldi, a Milano. Lo schianto, avvenuto poco dopo le 14 di giovedì, ha bloccato il traffico nella zona per permettere ai soccorritori di intervenire con ambulanza e automedica. Per il ferito, per fortuna, non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Illeso invece l'automobilista.

Sul luogo dello scontro è arrivata anche la polizia locale per fare i rilievi. Dalle immagini diffuse in rete da alcuni dei testimoni si nota come la motocicletta abbia centrato l'auto, una Ford Mondeo grigia, nella parte posteriore sinistra. Fermi anche i tram della linea 3.