Milano, incidente in viale Toscana: travolto da un'Alfa Romeo all'incrocio, gravissimo

È stato ricoverato in codice rosso al Policlinico il 52enne che è stato travolto da un'Alfa Romeo in viale Toscana a Milano (zona Bocconi) nella mattinata di lunedì 28 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 7.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse attraversando la strada vicino a un incrocio (non è ancora chiaro se il semaforo fosse verde per il pedone o per l'auto).

L'impatto è stato tremendo tanto che il 52enne ha impattato al suolo dopo un volo di oltre due metri. Un urto violentissimo, tanto da fargli perdere conoscenza per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e il 52enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico dove però i medici del triage lo hanno classificato come codice rosso. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato la frattura di una gamba. Le sue condizioni sarebbero gravi. Illeso, invece, il conducente dell'Alfa Romeo, un uomo di 42 anni.