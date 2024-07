Incidente tra un'auto e una bici in centro a Milano: morto il ciclista

È morto all’ospedale Fatebenefratelli il ciclista di 63 anni rimasto coinvolto in un incidente con un’automobile in viale Tunisia a Milano (zona Repubblica) nella mattinata di mercoledì 3 luglio.

Tutto è successo poco prima delle 11.30 all’altezza del civico 46, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Da piazza Beccaria, interpellata da MilanoToday, fanno sapere che il 63enne, seppur urtato dalla macchina, potrebbe aver accusato un malore. In questo caso, dunque, l’incidente sarebbe una conseguenza di quest’ultimo.

Stando a quanto finora ricostruito l’automobilista stava procedendo da via Franchelli verso Viale Tunisia, mentre il ciclista stava percorrendo la ciclabile in direzione Corso Buenos Aires. La collisione è avvenuta all’intersezione tra strada e il percorso protetto, incrocio in cui la bici aveva la precedenza.

Il 63enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al Fatebenefratelli, dove è morto poco dopo. Il conducente dell'automobile si è fermato, ha prestato i soccorsi e si è messo a disposizone della Locale. È il secondo incidente mortale che vede come vittima un ciclista, nei giorni scorsi un uomo di 72 anni, Claudio Zappa, era stato travolto e ucciso da una Betoniera in Corso Europa a Rho.