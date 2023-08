Incidente in viale Umbria, schianto tra due auto: grave un passante travolto

Gravissimo incidente stradale martedì pomeriggio in viale Umbria a Milano. Poco prima delle 13.30, per cause ancora in corso di accertamento, due auto, un'Audi Rs7 e una Renault Capture, si sono schiantate all'incrocio con via Colletta. A rimanere gravemente ferito un passante, che è rimasto travolto finendo schiacciato contro un palo.

L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Accompagnata al Policlinico, in codice giallo, anche una seconda persona. Sul posto sono presenti quattro ambulanze, un'auto medica, vigili del fuoco e polizia locale. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'Audi, guidata da un impiegato della concessionaria Scuderia 76, che la stava portando a un cliente in via Lattanzio, stesse arrivando da corso Lodi diretta verso piazzale Loreto, quando si sarebbe scontrata con la Renault, che da via Colletta stava girando a sinistra verso viale Umbria. Il pedone sarebbe stato centrato dall'Audi nel tentativo di evitare l'impatto contro l'altra auto.