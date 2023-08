Audi travolge un 18enne (davanti ai genitori) dopo lo schianto: ragazzo gravissimo

L'Audi e la Renault che si schiantano. La supercar, un Rs7 super esclusiva, che finisce contro un palo. Un 18enne, un giovane libanese in città con mamma e papà, che resta schiacciato. Gravissimo incidente stradale martedì pomeriggio in viale Umbria a Milano, dove - poco prima delle 13.30 - le due macchine si sono schiantate tra loro con la Rs7 che ha poi finito la propria corsa sul marciapiedi, travolgendo il giovane e abbattendo il semaforo pedonale.

Il ragazzo, che ha anche passaporto canadese, è stato soccorso dai medici del 118 - intervenuti con quattro ambulanze e un'auto medica - ed è stato trasportato con la massima urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova ricoverato in prognosi riservata e in condizioni critiche. È finita al Policlinico, in codice giallo, la conducente della Renault, una 40enne. Soccorsi, in codice verde, anche i genitori del 18enne: i due, che erano accanto al figlio al momento dello schianto, hanno avuto un malore per lo spavento e lo shock.

Secondo i primi accertamenti, pare che l'Audi provenisse da viale Umbria e viaggiasse in direzione Loreto mentre sembra che la Renault Capture arrivasse da via Colletta e avesse appena attraversato la corsia centrale di viale Umbria, non è chiaro se per svoltare a sinistra nel viale o per proseguire dritto. Quel che è certo è che l'incrocio è regolato da un semaforo: pare - ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie - che a passare con il rosso sia stata la conducente della Capture. L'impatto, devastante, è stato inevitabile. Sembra che il guidatore dell'Audi - la macchina è stata centrata sullo sportello lato guida - abbia anche sterzato all'ultimo secondo, ma non è riuscito a evitare né l'altro veicolo, né il giovane.

Al volante della supercar c'era un impiegato della concessionaria Scuderia 78, che la stava consegnando a un cliente che abita nella vicina via Lattanzio. L'uomo - che l'aveva regalata al figlio per il suo 27esimo compleanno festeggiato pochi giorni fa - stava attendendo davanti al box e quando non ha visto arrivare il venditore ha provato a telefonargli. "Vieni subito, c'è stato un incidente. Un ragazzo sta morendo", gli avrebbe detto il conducente della Rs7, un'auto da oltre 100mila euro.

Il 18enne ferito, invece, era con i genitori. Stando a quanto appreso, la famiglia è residete in Libano ma frequenta l'Italia e Milano con regolarità, tanto che tutti parlano fluentemente l'italiano. Alcuni amici dei genitori e del giovane sono anche arrivati sul luogo dell'incidente proprio mentre gli agenti effettuavano i rilievi. Ai ghisa il compito di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.