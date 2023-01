Incidente tra un tram e una Tesla in centro a Milano. Video

Un tram della linea 1 intatto e una Tesla col paraurti anteriore e il cofano ammaccati. I due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in centro a Milano, nei pressi dell'incrocio tra via Santa Margherita e via Giuseppe Mengoni. L'automobilista stava imboccando via Santa Margherita quando si è scontrato col pesante mezzo Atm. Per fortuna, lo schianto è stato lieve e non ci sono stati feriti. L'incidente, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto nel pomeriggio di mercoledì. Il traffico nella zona è rimasto rallentato.