Incidente a Settimo, auto finisce nel canale pieno d'acqua

L’auto che finisce dentro al canale pieno d’acqua. Interminabili attimi di paura, poi le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco, il salvataggio e il volo in ospedale. È successo nella serata di sabato 10 febbraio a Settimo Milanese dove un 34enne alla guida di un’auto e finito nel canale scolmatore nord-ovest.

Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 20 nei pressi di via Trento e Trieste, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’automobile guidata dal 34enne è finita nel canale artificiale. Il conducente è subito riuscito a mettersi in salvo: è uscito dal veicolo ed è salito sul tetto, dove ha allertato i soccorsi.

Cos'è il canale scolmatore Il canale scolmatore di nord-ovest (Csno) è il fulcro del sistema di protezione dell’abitato di Milano e dei Comuni della cintura nord milanese dalle acque di piena provenienti dai corsi d’acqua correnti con direzione nord-sud, si legge sul sito di Regione Lombardia. Il Csno è stato realizzato a partire dalla metà degli anni ‘50 e completato, almeno in un primo assetto funzionale, nel 1980.

È subito scattata la procedura di soccorso. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118, sul posto con l’elisoccorso. Fortunatamente non è successo nulla di grave, l’uomo è stato accompagnato in codice verde al Niguarda. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.