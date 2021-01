'Ghisa' fa da scudo a bambini che attraversano sulle strisce e viene investito

Un agente della polizia locale di Milano è stato investito mentre stava 'facendo da scudo' ad alcuni bambini che attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L'accaduto nella mattinata di mercoledì 13 gennaio, vero le 9, davanti alla scuola primaria Bacone, all'angolo tra via Matteucci e via Paracelso. Per fortuna il ghisa non ha riportato conseguenze gravi nell'impatto, rimanendo ferito solo lievemente.

Motociclista di 53 anni, il poliziotto era intento a far attraversare i piccoli in sicurezza bloccando il traffico con la paletta, quando all'improvviso si è accordo che un autocarro sopraggiungeva senza dar cenno di frenare tempestivamente. A quel punto è riuscito a spostare i bimbi e si è messo tra loro e il veicolo, venendo investito di striscio. A causa di un trauma alla spalla è stato trasportato in codice verde all'ospedale Gaetano Pini.

A colpire il vigile una specie di Ape Car, guidata da un uomo che non sarebbe riuscito a frenare in tempo a causa di un problema tecnico. L'automobilista è stato identificato in attesa che si concludano gli accertamenti utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.