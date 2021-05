Incidente a Vignate, si schianta con l'auto contro un muro: grave

Via Aldo Moro

Un automobilista di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Aldo Moro a Vignate nel pomeriggio di venerdì 28 maggio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 15:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Cassano d'Adda, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto del 52enne si sia schiantata contro un muro.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e una'automedica in codice rosso. L'uomo, estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, è stato successivamente trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sarebbero molto serie.