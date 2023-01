Maxi incidente a Vignate: donna resta incastrata tra le lamiere

Grave incidente tra diverse auto sulla Strada provinciale 161, a Vignate (Milano). Poco prima delle 8 di giovedì. Sul posto dell'incidente, stando alle prime informazioni, sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vignate. Il bilancio è di tre feriti.

Una donna, in particolare, sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto. Per fortuna, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, è rimasta sempre sveglia. Una volta liberata dai pompieri, è stata trasportata con l'elisoccorso al San Raffaele, in codice giallo. Gli altri due feriti, una donna e un uomo, sono stati portati in ospedale con traumi minori in codice verde.

La gestione del traffico e i rilievi sono stati realizzati dalla polizia locale.