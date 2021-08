Incidente a Vimodrone, terribile schianto in via Buozzi: gravissimo un uomo

Una moto distrutta e due persone in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Bruno Buozzi a Vimodrone nel primo pomeriggio di sabato 14 agosto.

Tutto è successo intorno alle 14:35, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro ma sembra che un motociclista abbia travolto un pedone, la polizia locale di Vimodrone è intervenuta per i rilievi. Per il momento non sono state rese note le generalità dei due feriti.

Le condizioni del centauro sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Il motociclista è stato trasportato con la massima urgenza con l'elicottero al pronto soccorso del Niguarda mentre la donna, con ferite meno lievi, è stata accompagnata in codice giallo al San Raffaele.