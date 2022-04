Un uomo è morto in un incidente in via Vincenzo da Seregno

Incidente mortale in via Vincenzo da Seregno a Milano nella serata di sabato 9 aprile: un uomo di cui non sono state rese note le generalità in sella a uno scooter è morto dopo essere stato travolto da un bus nei pressi dello svincolo con viale Rubicone.

Tutto è accaduto intorno alle 20:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del centauro sono subito apparse disperate ma i sanitari del 118, arrivati sul posto a sirene spiegate con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ogni tentativo di rianimazione, infatti, è stato inutile.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. L'incidente, comunque, si è verificato in un incrocio regolato da un semaforo e non è escluso che possa essere stato innescato da una mancata precedenza. Glia accertamenti dei ghisa di Piazza Beccaria chiariranno quanto accaduto.