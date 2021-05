Incidente a Vittuone (Milano), schianto tra due auto: un uomo in coma

Un uomo portato via in elicottero in condizioni molto gravi e altre quattro persone coinvolte. Questo il bilancio dell'incidente tra due auto avvenuto nella mattinata di venerdì 14 maggio, verso le 8.30, sulla strada provinciale 227 a Vittuone, hinterland ovest di Milano. Sul posto elisoccorso, due ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Ad avere la peggio nello schianto è stato un uomo che ha riportato diversi traumi e al momento dell'arrivo dei soccorsi era in stato semi incosciente. Dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Al momento si trova in coma farmacologico.

Altre tre persone, un ragazzo di 25 anni, una donna di 59 e un uomo di 65, hanno rifiutato il trasporto in ospedale; mentre un 69enne è stato trasportato in ambulanza, in codice verde, all'ospedale di Magenta, per un lieve trauma da cintura.

Sul posto anche tre mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare due dei coinvolti nel sinistro, rimasti intrappolati tra le lamiere accartocciate. La dinamica dell'incidente verrà accertata dai carabinieri di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi di legge.