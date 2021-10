Voghera: morto bambino di 11 anni in un incidente stradale

Un bambino di 11 anni è morto a Voghera (Pavia) travolto da un camion mentre era in bicicletta. Il drammatico incidente è avvenuto sabato mattina intorno alle 10. Il piccolo, secondo le prime informazioni, era insieme al fratello di 13 anni e si stava dirigendo verso il campo sportivo. Per cause da accertare all'incrocio tra via Papa Giovanni XIII e corso Rosselli, il giovanissimo è stato colpito da un'autocisterna che non si è accorta della sua presenza. Il ciclista è stato travolto e trascinato.

Troppo gravi i traumi riportati. Il camionista è stato fermato dai passanti e sono stati immediatamente stati chiamati i soccorsi. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario di Areu Lombardia, con ambulanza e automedica. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il bambino è spirato in strada.

Gli agenti della Locale ora con filmati di sorveglianza e testimonianze stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.