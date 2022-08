William, il giovane calciatore morto in un incidente in auto

William Trevisan è morto a soli 22 anni a causa di un incidente mentre viaggiava come passeggero di un'auto che si è ribaltata dopo essere uscita di strada. Alla guida della vettura, una Volkswagen Golf, un suo amico 24enne, rimasto ferito in modo non grave così come un altro passeggero di 23 anni.

L'incidente, avvenuto lungo la Sp149 alle porte di Sairano, Zinasco (Pavia), è avvenuto alle 2 di domenica. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del 22enne a causa delle gravi ferite riportate. I due amici di 23 e 24 anni sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente sarà indagato per omicidio stradale colposo. Secondo le prime indicazioni sembra che William fosse nel sedile posteriore della vettura.

William Trevisan era di Zinasco ed era noto perché giocava nella Società Zinasco calcio, squadra attualmente impegnata nella terza categoria. Il club, con a capo il presidente Callegari, ha pubblicato un messaggio per unirsi al lutto della famiglia del giovane.