Il comune di Milano non sa cosa fare sulle Zone30

Mettere un freno agli incidenti stradali. Per questo il comune di Milano sta riflettendo sul tema delle Zone30. "In questi giorni volevo anche cercare di parlare con il mio collega Lepore, sindaco di Bologna - ha detto il primo cittadino di Milano, Beppe Sala -. Ho sempre detto che il tema deve essere che, se e quando il limite sarà 30 chilometri all'ora dovrà essere davvero così: se non ci sono rilevatori, se non c’è un sistema di controllo, rischia di essere qualcosa che poi nella pratica non funziona".

Secondo il sindaco il problema delle Zone30 è che in pochi rispettano il limite. "Ci sono vie a Milano in cui il limite è già 30 chilometri all'ora - ha poi aggiunto .- Per fare un esempio di una via vicinissima a casa mia, in via Belotti quando si entra si vede il bollino 30 ma la faccio ogni giorno e la gente non va a 30 chilometri all'ora quindi è un tema complesso e va affrontato, come pure il tema delle biciclette, in un’ottica di regolamentazione anche del codice della strada".

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Regione, Attilio Fontana. Il governatore, rispondendo ai giornalisti nella mattinata di venerdì a margine di un incontro alla Fondazione Feltrinelli, ha detto che l'affare "non è una cosa che devo seguire io. Sicuramente bisogna però tenere conto di quello che sta succedendo per fare poi delle scelte coerenti con lo sviluppo della città, con la tutela dei ciclisti, dei pedoni e anche con la tutela di chi comunque ha necessità di entrare in città. Non possiamo dimenticare che la città è molto inurbata quindi abbiamo bisogno di servizi, di persone che lavorino e di una serie di realtà da cui non possiamo prescindere".