Incidente sul lavoro in un laboratorio: esplode una bombola, ferito un operaio

Un operaio di 33 anni è rimasto ferito in seguito all'esplosione di una bombola in un laboratorio di via Protaso a San Pietro all'Olmo (frazione di Bareggio hinterland ovest di Milano) nella mattinata di venerdì 21 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro è al vaglio della polizia locale di Bareggio ma secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto per i rilievi insieme ai ghisa, sembra che la deflagrazione sia avvenuta durante una fase di riempimento della bombola.

È subito scattato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce bianca di Sedriano; il 33enne è stato stabilizzato e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli di Magenta. Secondo quanto trapelato non avrebbe riportato gravi traumi, ma solo diverse escoriazioni.