Incidente in tangenziale, schianto tra una moto e un furgone: un ferito grave

Un uomo ferito gravemente, una moto distrutta e un furgone ammaccato. È il bilancio di un incidente avvenuto sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano, tra le uscite di Ticinese e Famagosta, nella mattinata di mercoledì 2 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 11.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma sembra che i due mezzi si siano urtati mentre stavano viaggiando in direzione Nord.

Le condizioni del centauro, un uomo di 51 anni, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato con l'elicottero al Niguarda, stando a quanto trapelato avrebbe riportato traumi al volto, torace, bacino e a una gamba, oltre a un importante trauma cranico. Le sue condizioni sono delicate. Illeso, invece, il conducente del furgone, un ragazzo di 23 anni che ha rifiutato i soccorsi.