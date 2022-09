Donna soccorsa sulla terrazza del Duomo di Milano: sospesa nel vuoto e portata giù

Si è fratturata la caviglia in uno dei luoghi più scomodi per i soccorritorio: sulla terrazza del Duomo di Milano. È lì che una donna di 55 anni è stata soccorsa dopo l'incidente in un gradino.

Secondo quando ricostruito, la turista, che stava visitando il monumento assieme ad altre persone, si è provocata la frattura scomposta scendendo da un gradino.

Le sue condizioni erano tali da non poter affrontare le scale e neppure l'ascensore. I vigili del fuoco hanno quindi dovuto calarla dall'alto con una particolare imbracatura. Una volta a terra è stata trasportata al Centro traumatologico ortopedico in condizioni ritenute non gravi.

Video: la donna soccorsa in Duomo dai vigili del fuoco