Incidente sul lavoro a Milano: elettricista precipita da un trabattello

Incidente sul lavoro nel centro sportivo Washington di via Caboto: un elettricista di 65 anni è precipitato al suolo da un trabattello da un'altezza di circa 3 metri.

Tutto è accaduto poco dopo le 11, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 65enne stesse lavorando sull'impianto elettrico della tensostruttura che ospita un campo da tennis quando, per cause in via di accertamento, il trabattello si è rovesciato sul lato facendolo rovinare al suolo.

In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato gravi traumi: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia e i tecnici dell'Ats che accerteranno la dinamica dell'incidente sul lavoro.