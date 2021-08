Auto con mamma e figli a bordo resta bloccata sui binari mentre arriva il treno

Tragedia sfiorata al passaggio a livello di Serranova, nel Brindisino, dove il treno 8886 partito da Lecce e diretto a Milano si è schiantato con un'auto rimasta bloccata sui binari tra le sbarre del passaggio a livello chiuso.

Stando a quanto riporta BrindisiReport, nella macchina c'erano una donna e i suoi tre figli, di 3, 12 e 16 anni. La vettura avrebbe avuto un guasto al cambio e sarebbe rimasta "intrappolata", con gli occupanti che fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo del treno.

Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto e il convoglio ha centrato la parte posteriore del veicolo. Il passaggio a livello, secondo quanto riferito da ferrovie dello Stato, funzionava regolarmente e a causare l'incidente sarebbe stato proprio il guasto alla macchina che non ha permesso alla conducente di superare i binari.

La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni dalle 10.40 - orario dello scontro - fino alle 11.45. Fortunatamente non si sono registrati feriti.