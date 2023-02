Uomo travolto da un treno, circolazione bloccata tra Piacenza e Milano

Una persona, non ancora identificata, è morta lunedì mattina in seguito all'impatto, fatale, con un treno in corsa. La vittima, secondo quanto riferito, è un uomo. Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Secugnago, a sud di Lodi, intorno alle sette meno dieci. Il treno coinvolto, stando agli aggiornamenti Infomobilità di Trenitalia, è l'Intercity notte Lecce-Milano delle 19.50 di domenica, atteso a Milano Centrale alle 7.12 di lunedì mattina, ancora fermo tra Secugnago e Lodi alle otto e mezza.

Immediatamente è stato sospeso il traffico dei treni sulla linea convenzionale Milano-Bologna. Sul posto è presente l'autorità giudiziaria, insieme ai vigili del fuoco di Lodi e alla polizia ferroviaria. Il treno Intercity Milano-Lecce, partito alle 7.05 e atteso nel capoluogo salentino alle 19.55, è stato instradato sul percorso alternativo via Voghera, con un maggior tempo di percorrenza di circa 60 minuti. Per il resto, la circolazione dei treni è impedita in direzione Milano e viene regolata utilizzando altri binari. I treni Intercity e regionali subiscono un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti, mentre i treni regionali possono subire limitazioni di percorso.