Treno 'investe' qualcosa (o qualcuno) vicino alla stazione: convogli fermi

Il macchinista del treno sente che il convoglio impatta contro qualcosa o qualcuno. Non è chiaro cosa o chi. Ferma la locomotiva a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese (Milano). E sul posto arrivano gli agenti della polfer, i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica in codice rosso, i vigili del fuoco e il personale di Rfi.

Attimi concitati nella serata di venerdì, nei pressi dello scalo ferroviario del comune dell'hinterland meneghino. Poco prima delle 19, un treno avrebbe investito qualcosa o qualcuno. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori per cercare di capire cos'è successo. Dopo oltre 2 ore di ricerche non è stato trovato nessun ferito, come confermato a MilanoToday dalle centrali operative di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) e del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Verso le 21 l'automedica è rientrata alla base mentre una terza squadra di pompieri si è unita alla ricerca dell'eventuale persona investita. Anche gli agenti della polizia ferroviaria stanno facendo accertamenti sull'accaduto. Il treno coinvolto era partito da Lodi alle 18.23 ed era diretto a Saronno. Dopo il presunto investimento, le carrozze sono state trasferite alla stazione di Melegnano per far scendere i passeggeri.

L'annuncio di Trenord: circolazione critica

Trenord, l'azienda regionale dei treni, ha informato che su alcune linee la circolazione sta riportando gravi criticità "per accertamenti da parte delle forze dell'ordine in prossimità di San Giuliano Milanese, la circolazione è rallentata". E ancora "sono possibili limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi fino a circa 60 minuti".

Per informazioni Trenord consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord. Le linee coinvolte sono la S1 Saronno - Milano Passante - Lodi; la S3 Saronno - Milano Bovisa - Milano Cadorna; la S12 Melegnano - Milano Passante - Milano Bovisa - Cormano. Diversi i treni cancellati e i treni che hanno subito variazioni.

