Incidente in Val Verzasca: milanese cade per dieci metri, è in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte un escursionista milanese di 34 anni caduto per circa dieci metri mentre effettuava un cammino in Val Verzasca, nel Canton Ticino. E' successo domenica 17 luglio, poco prima delle quattro di pomeriggio.

L'uomo, che risiede nella Città metropolitana di Milano, si trovava con un'altra persona nella zona del torrente 'Valegg da Cansgell' nel territorio di Aquino e, mentre attraversava un riale sopra la cascata, è caduto per circa dieci metri. Immediati i soccorsi da parte della polizia cantonale e della Rega (Guardia aerea di soccorso). I sanitari, dopo avere prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale.

Secondo quanto riferito dai medici e dalla polizia cantonale, ha riportato serie ferite ed è in pericolo di vita. E' stato richiesto l'intervento del 'Care Team' per prestare sostegno psicologico.