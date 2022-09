Incidente in un parcheggio di Milano, ragazzo precipita per 10 metri: grave

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per circa 10 metri all'interno di un cavedio di un parcheggio multipiano al civico 36 di via Salasco a Milano (zona Ripamonti).

Tutto è accaduto poco dopo le 2 nella notte tra mercoledì e giovedì 1° settembre, i contorni dell'accaduto non sono chiari e sul caso stanno indagando i poliziotti della questura. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti insieme al 118 per soccorrere il ragazzo, il 19enne sarebbe precipitato fino al piano -3 della struttura. Non è ancora chiaro perché il giovane fosse all'interno della struttura.

Il giovane è stato portato in salvo dai pompieri e successivamente trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso, secondo quanto appreso da MilanoToday avrebbe riportato importanti lesioni alla schiena.