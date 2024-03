Incidente sulla provinciale: tre auto coinvolte e cinque feriti

Un incidente nel pomeriggio di domenica 3 marzo ha visto coinvolte tre auto con a bordo cinque persone. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 227, all’altezza del comune di Vittuone. La situazione è subito apparsa drammatica, tanto che gli operatori del 118 hanno mandato in posto tre ambulanze e un’auto medica in codice rosso. Fortunatamente tutti i passeggeri delle tre vetture sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17. A bordo delle tre macchine due donne di 42 e 65 anni, e tre uomini di 44, 45 e 59 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano. Una delle vittime era rimasta incastrata all’interno della vettura, ma è stata liberata in pochi minuti e non ha riportato ferite gravi.

Non è ancora stata resa nota la dinamica dei fatti. I rilievi sono a cura dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.