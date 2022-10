Il tragico schianto tra due aerei (uno per Milano Linate) evitato per pochi secondi

Pochi secondi ancora e sarebbe stata una strage. Incidente, per fortuna soltanto sfiorato, mercoledì scorso all'aeroporto di Berlino, dove due aerei - uno in arrivo da Parigi e uno in partenza per Milano Linate - hanno rischiato di schiantarsi tra loro.

Come riporta "The aviation Herald", sito specializzato in aviazione, i veivoli coinvolti sono l'U2-5185 di Easyjet in servizio tra la capitale tedesca e il city airport meneghino e il AF-1234 di Air France partito da Parigi. Stando a quanto verificato dagli specialisti del quotidiano, l'aereo diretto a Milano - un Airbus A320-200 - avrebbe avuto l'ok per la partenza dalla pista 07R subito dopo l'atterraggio di un altro velivolo della stessa compagnia. Dopo aver dato spinta ai motori, però, nel giro di sei secondi, il comandante ha immediatamente bloccato la procedura di partenza perché l'Airbus di Airfrance stava atterrando sulla stessa pista prima, di riprendere quota - quando ormai era arrivato a 91 metri da terra - su ordine del traffico aereo.

"Ero sul volo Easyjet. Ho visto un altro Easyjet atterrare e siamo entrati sulla pista 07R - ha raccontato un passeggero del velivolo diretto a Milano al 'The aviation Herald' -. Alle 12.39 - le 14.39 italiane - anziché decollare, l'aereo si è fermato e, dopo pochi secondi, ha cominciato a muoversi lentamente per 2,3 secondi e poi più veloce. Il capitano ha detto che c'era stato un errore del controllo del traffico aereo, che aveva dato l'autorizzazione a entrare in pista mentre c'era traffico in ingresso". Alla fine, i due Airbus hanno portato a termine i loro voli senza problemi.

"Il volo EJU5185 da Berlino Brandeburgo a Milano Linate del 12 ottobre ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo - ha poi confermato Easyjet in nota ufficiale -. Ciò è avvenuto a causa del fatto che un altro aereo in arrivo ha occupato la pista, dopo che il volo Easyjet era stato originariamente autorizzato a partire. Easyjet ha agito in conformità con le procedure e in nessun momento la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio è stata compromessa. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio - hanno concluso dalla società - è la massima priorità di Easy Jet".