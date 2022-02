Dal macchinario industriale all'olio bollente, giornata nera per i lavoratori

Occhi puntati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in questi giorni di pessimi numeri per l'intera nazione. Cifre che nascondono sempre un nome, un cognome e una vita. La giornata di mercoledì riporta un amaro bollettino a Milano e provincia, in particolare con tre incidenti abbastanza gravi che hanno coinvolto lavoratori di ambiti del tutto diversi.

Il primo, intorno alle 9.30, alla Orogoni Zanoletti. Un operaio di 52 anni è rimasto intrappolato con il braccio dentro a un macchinario. La ditta, in viale Leonardo Da Vinci a Trezzano sul Naviglio, si occupa della lavorazione dei metalli. E, secondo le prime informazioni, il ferito stava lavorando alla realizzazione di un pezzo di lamiera. Il 52enne è stato prima soccorso dai suoi colleghi e poi estratto dal macchinario. In un secondo momento è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas, le sue condizioni sarebbero critiche per i traumi multipli al braccio, diverse fratture e una amputazione parziale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la locale di Trezzano per i rilievi.

Nel primo pomeriggio è toccato a una donna di 49 anni. È rimasta gravemente ferita in una ricicleria dell'Amsa in via Olgettina intorno alle 15. La donna, a causa di una profonda ferita da taglio, è stata trasportata nell'adiacente San Raffaele in codice rosso: il primo intervento del personale del 118 era in "giallo" ma vista la gravità della ferita, l'intervento è diventato rosso. La dinamica dell'episodio è stata affidata ai carabinieri. A quanto pare la donna si trovava all'interno di un furgoncino Amsa, quando è rimasta ferita.

L'ultimo preoccupante episodio che ha coinvolto qualcuno mentre svolgeva il proprio lavoro si è registrato in un ristorante giapponese di via Giuseppe Meda 35 a Milano, il Ghenza. Una dipendente cinese di 53 anni è rimasta ustionata al volto, al collo, al torace, sulla schiena e alle braccia. Secondo le prime informazioni, intorno alle 17.30, la 53enne è entrata in contatto con dell'olio bollente contenuto in una pentola, che si è rovesciata per cause ancora in corso di accertamento. La donna ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto ambulanza e automedica in codice giallo. I due equipaggi hanno poi trasferito la paziente all'ospedale Niguarda in codice rosso. Presenti anche gli agenti di polizia della questura di Milano, che hanno verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro da parte del ristoratore. E sentito i testimoni per capire la dinamica dell'incidente.