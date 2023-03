In Lombardia aumentano gli incidenti mortali sul lavoro

Più incidenti mortali sul lavoro e più malattie professionali nella nostra Regione. A denunciarlo Uil Milano e Lombardia sulla base dei dati messi a disposizione dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Inail ha reso disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio - nel complesso e con esito mortale - e di malattia professionale presentate nel mese di gennaio 2023 - si legge in una nota del sindacato -. A livello nazionale le denunce di infortunio sul lavoro presentate sono state 39.493, 43 delle quali con esito mortale; in aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.756 (+44,3%).

In Lombardia le denunce di infortunio presentate nel mese di gennaio sono state 7.538, delle quali 12 con esito mortale (+71,42%); in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 297 (+ 75,74). "I dati pubblicati oggi da Inail - dichiara Eloisa Dacquino, segretaria confederale Uil Milano e Lombardia - ci dicono che in Lombardia sono in aumento significativo le denunce di infortunio con esito mortale e le malattie professionali. Parliamo nel complesso di oltre 7.500 denunce nel mese di gennaio, con un triste primato in ambito nazionale di infortuni mortali: 12 nel solo primo mese dell’anno. Questi stessi dati ci dicono anche, ed e? un dato che ci allarma oltremodo, che sono i giovanissimi e i giovani i piu? colpiti. Segno che occorre potenziare i controlli e soprattutto intervenire sulla formazione, troppo spesso insufficiente e inadeguata. Occorrono investimenti e l’assunzione di personale dedicato alle attivita? di prevenzione e vigilanza: su questo continueremo a incalzare Regione Lombardia, istituzioni ed enti preposti".