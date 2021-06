Ragazza incinta aggredita dal fidanzato con il martello

Una ragazza incinta aggredita dal compagno armato di martello. L'accaduto nei giorni scorsi a Pozzuolo Martesana, hinterland est di Milano. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri di Trezzo sull'Adda.

Al culmine di una lite, scoppiata per motivi ancora da accertare, il fidanzato della giovane donna - un 29enne albanese con precedenti di polizia per ingresso illegale - l'ha aggredita brandendo un martello.

I soccorritori, arrivati sul posto, hanno trasportato la vittima in ospedale, dove per fortuna le hanno riscontrato lesioni non gravi. Nel frattempo il compagno è stato tratto in arresto dai militari per aggressione, e al momento si trova ai domiciliari.