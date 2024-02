Tragedia in casa: incinta al nono mese muore per un malore, anche il bimbo non ce la fa

Tragedia a Mariano Comense, in provincia di Como: una donna di 33 anni di origine pakistana, incinta al nono mese di gravidanza, è morta dopo un malore, e anche il bambino che aveva in grembo non ce l'ha fatta. È successo sabato pomeriggio.

La donna avrebbe avuto un malessere fin dalla mattinata di sabato. Nel pomeriggio la situazione è peggiorata e ha perso conoscenza all'improvviso. Tutto è successo nell'abitazione in cui vive. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 con l'elisoccorso e le ambulanze ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, né per lei né per il nascituro.

Intervenuti anche i carabinieri di Mariano Comense, che avranno il compito di delineare i contorni della drammatica vicenda.