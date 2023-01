Incinta di due gemelli e reclusa a San Vittore, ma non c'è il ginecologo

Un carcere con più di 90 detenute senza ginecologo e un istituto a custodia attenuata che non ha assistenza medica tutto il giorno. Succede a Milano, anno 2023. La questione è emersa dalla pubblica denuncia dell'associazione Antigone, storica realtà che si occupa delle condizioni dei detenuti e delle carceri italiane.

Il caso è quello di una donna (in attesa di giudizio) incinta di due gemelli. Poiché ha bisogno di una particolare assistenza medica, il giudice ha disposto la custodia cautelare attenuata (prevista dall'articolo 285 bis del codice di procedura penale), da trascorrere all'Icam di via Macedonio Melloni. Poiché però l'Icam non prevede la copertura sanitaria 24 ore su 24, la donna è stata di fatto collocata a San Vittore, dove tuttavia non è presente un medico ginecologo, nonostante vi siano oltre 90 detenute.

Non è certo la prima volta che le detenute di San Vittore rischino la propria vita o quella del nascituro. Nel 2022, a maggio, una donna all'ottavo mese di gravidanza con complicanze, detenuta nella casa circondariale milanese, era stata portata d'urgenza in ospedale ma aveva perso il bambino.

Secondo quanto riporta Antigone, proprio a maggio del 2022 la procura di Milano ha deciso che le donne incinte o con figli di età inferiore a un anno, in caso di custodia cautelare in carcere, debbano essere obbligatoriamente portate in carcere dalle forze dell'ordine: sarà poi il magistrato di sorveglianza a prendere eventualmente atto delle condizioni dell'arrestata. "Milano rappresenta un'anomalia in Italia e continua a prevedere l'invio in carcere per donne in gravidanza, mettendo a rischio la loro salute e quella del bambino, proprio perché le strutture non sono adeguate per questo tipo di presa in carico", dichiara Valeria Verdolini, presidente della sede lombarda di Antigone.