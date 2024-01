Inchieste sui nuovi palazzi di Milano: incontro tra comune e procura

Si è svolto nella mattinata di martedì 16 gennaio l'incontro tra il procuratore di Milano, Marcello Viola, e l'assessore alla rigenerazione urbana di palazzo Marino Giancarlo Tancredi. Un vertice durante il quale è stato fatto il punto su alcuni temi generali che riguardano l'urbanistica, vertice messo in programma dopo le inchieste avviate dalla procura su presunti abusi edilizi.

Al tavolo, durato circa un'ora, ha preso parte anche l'aggiunta Tiziana Siciliano che guida il dipartimento che si occupa anche di tutela dell'edilizia. "È stato un incontro molto cordiale, ci siamo confrontati su temi generali" le parole riferite dall'assessore, accompagnato dal comandante della polizia locale Marco Ciacci, ai cronisti presenti a palazzo di giustizia. "È stata una chiacchierata utile su temi che riguardano l'urbanistica e non su questioni strettamente giudiziarie" ha spiegato il procuratore Viola che non esclude "nuovi incontri per altri approfondimenti".

La procura attualmente sta svolgendo approfondimenti sul palazzo di piazza Aspromonte, sui condomini di via Stresa e sulle Park Towers al Parco Lambro. Al centro della questione ci sono delle differenze di interpretazione delle norme da parte del comune e della procura. Secondo la pubblica accusa i palazzi sarebbero da intendersi come nuovi sviluppi, mentre il comune ha dato autorizzazioni come si trattasse di operazioni di rigenerazione di edifici pre-esistenti. Di qui l'indagine sui presunti abusi edilizi. Tra gli indagati, in entrambi i casi, ci sono sia gli sviluppatori sia i funzionari comunali che hanno firmato i documenti.