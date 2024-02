Caso Salis, il padre di Ilaria ha incontrato La Russa

Un incontro a quattr’occhi tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Roberto Salis, padre di Ilaria, l’attivista 39enne rinchiusa in carcere in Ungheria da quasi un anno con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. È quello che si è tenuto nella giornata di venerdì 2 febbraio.

"Sono andato a trovare a Milano il presidente La Russa - ha spiegato Salis parlando con i giornalisti - ma abbiamo deciso che farà lui una nota di commento e quindi mi sembra giusto non rilasciare dichiarazioni sul nostro incontro". La Russa ha risposto poco dopo ai cronisti. "Ilaria militante antifascista? Non c'entra il merito della vicenda". Ha continuato: "Al di là del giudizio che ognuno può dare sulle sue idee e del modo in cui le traduce e se il fatto è vero o no, cioè che lei partecipava a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto che siano tutelati i diritti della persona". Parlando degli arresti domiciliari per l'attivista, La Russa ha anche ventilato la possibilità che, se dovessero essere concessi, la donna potrebbe trascorrerli nell'ambasciata italiana: "In linea teorica non sono contrario, anzi, sono estremamente favorevole, poi, però decide liberamente la magistratura ungherese".

"É il momento di fare un appello io veramente faccio un appello a tutti i politici e giornalisti di smorzare i toni e spegnere le polemiche per far lavorare serenamente le persone delle istituzioni che stanno dando un valido contributo per risolvere questa incresciosa situazione. Ora conta soltanto l'interesse, in termini di dignità e diritti civili, di mia figlia Ilaria". Ha detto Roberto Salis ai microfoni di Cinque minuti, nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai 1.

Infine lunedì il padre di Ilaria incontrerà a Roma i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Giustizia, Carlo Nordio. Saranno due incontri separati, fissati per il primo pomeriggio, per affrontare con esponenti del governo la possibilità di chiedere per Salis gli arresti domiciliari in Italia. Il 58enne sarà accompagnato nella capitale da uno dei legali italiani della 39enne incarcerata in Ungheria, avvocato Eugenio Losco. Sarà esplorata anche la possibilità di chiedere e ottenere i domiciliari all'interno dell'Ambasciata italiana di Budapest.