Perché l’avvocata di Alessia Pifferi è indagata

Una delle ultime telefonate intercettate risale al 13 gennaio 2024. Da una parte c’è una delle psicologhe di Alessia Pifferi nel carcere di San Vittore, Paola Guerzoni, dall’altra parte del “filo” c’è l’avvocata che difende la donna, Alessia Ponteani. "L'hanno tenuta (Pifferi, ndr) per 3 ore, i test ci danno ragione", è quello che, in sintesi, la legale riferisce a Guerzoni. L'avvocata esprime commenti su uno dei pubblici ministeri del processo Pifferi, Francesco De Tommasi: "Pensa che voi la istruite, non ci dovete più parlare". Ecco il cuore dell’indagine per favoreggiamento e falso ideologico che ha coinvolto due professioniste del penitenziario milanese di 58 e 43 anni assieme alla legale. Indagine che ha provocato un’alzata di scudi da parte dell’avvocatura associata contro i metodi della Procura. Modalità d’azione che sembrano "un implicito invito a fare un passo indietro”, chiosano gli avvocati. Pontenani "non rinuncerà alla difesa di Pifferi nel processo", fa sapere il suo legale, Corrado Limentani.

La telefonata intercettata, presente agli atti del decreto di perquisizione disposto dal pm De Tommasi, arriva nel pieno della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'assise di Milano su Pifferi per capire se la 38enne fosse in grado di intendere o di volere quando ha abbandonato la figlia di 18 mesi per sei giorni. Una perizia affidata agli specialisti Elvezio Pirfo e Chiara Bele, ma possono assistere i consulenti della Procura (Marco Lagazzi e Alice Natoli) e quelli della difesa (Marco Garbarini e Alessandra Bramante).

Secondo l'accusa il movente di Guerzoni nell'intrecciare rapporti con i difensori dei carcerati è da ricercare in un approccio ideologico e "pensieri antisociali". La 58enne sarebbe "un'eversiva", che "nella vita avrebbe preferito essere artefice di una vera e propria 'rivoluzione' e che 'invece ha optato, sfruttando la propria posizione di potere, per una 'rivolta' contro lo Stato e la società, condotta 'scavando la roccia goccia dopo goccia'", cioè "aiutando e favorendo i detenuti" in cella "che ritiene siano delle vittime del sistema".

Nelle intercettazioni le psicologhe ("siamo vittime di una società sbagliata") esprimono opinioni sul "patriarcato", il carcere, "senza risparmiare critiche al ministro Salvini e al ruolo dell'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni". "Non è esagerato affermare", scrive il pm, che la donna "'sragioni'" nonostante il "compito delicatissimo". In una telefonata Guerzoni mostrerebbe "compiacimento" per aver fatto ottenere una perizia psichiatrica a Pifferi contro il "parere del pm". "Se la giocherà", dice la psicologa, perché le "conclusioni" del consulente della Corte d'assise di Milano non "potranno essere molto diverse rispetto a quelle emerse" dal test di Wais condotto in cella il 28 aprile 2023, che aveva restituito un quoziente intellettivo di 40 con successiva diagnosi di "deficit" mentale "grave".

"Tutti mi dicono che quel giudice lì è un garantista - dice Guerzoni -. Menomale, almeno le farà fare la perizia. Non può dire che noi abbiamo sbagliato. Su quello non ci piove. Glielo rifà il test, da 40 può andare a 45, ma non a 110". "Accuse" infondate e "che non siamo ben riusciti a comprendere", attacca l'avvocato Mirko Mazzali, legale della psicologa, che la prossima settimana potrebbe essere sentita, "può un pm scrivere che un imputato 'sragiona', definirla 'un'eversiva' perché avrebbe voluto fare la rivoluzione o 'dolersi' che l'indagata critichi la presidente del Consiglio e il ministro Salvini?". "Queste affermazioni - conclude Mazzali - che pertinenza hanno con l'indagine? Ancora una volta dimostra di voler processare le idee, più che le azioni".