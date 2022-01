Isac, morto facendo le flessioni in tangenziale dopo una sfida degli amici

La sfida, le flessioni, il tragico schianto. E la fuga. Sono questi i frame cristallizzati dalla procura nell'indagine sulla morte di Isac Djaniel Beriani, il 20enne travolto e ucciso nella notte del 21 dicembre mentre si trovava a piedi, nel buio, sulla tangenziale Est di Milano.

Stando a quanto finora ipotizzato dalle indagini, infatti, potrebbero essere stati gli amici a sfidare il ragazzo a scendere dalla macchina e a fare le flessioni in mezzo alla strada per poi fuggire subito dopo che il giovane era stato investito dall'auto guidata da un 21enne, ora indagato per omicidio colposo.

Anche i sei amici di isac sono indagati, per omissione di soccorso, anche perché sono stati loro stessi a raccontare al pm Francesco De Tommasi di essere ripartiti pr paura. I ragazzi, che quella sera erano tutti ubriachi, hanno poi spiegato di aver provato a ritornare sul posto senza però riuscire a rientrare in Tangenziale perché gli accessi erano stati chiusi per consentire i soccorsi e i rilievi.

Per verificare l’esatta dinamica dell’incidente, la procura incaricherà a breve un consulente tecnico e sono attesi gli esiti dell’autopsia sul corpo del giovane nonché quelli degli esami tossicologici. Ma appare sempre più probabile che quella tragica notte tutto era iniziato con una sfida tra amici. Poi finita in dramma.