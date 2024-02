Nel mirino dei pm anche Bosconavigli: il nuovo "Bosco Verticale" di Milano

Continuano ad estendersi le inchieste urbanistiche della procura di Milano. Nei giorni scorsi è entrato nei radar degli inquirenti Bosconavigli, progetto immobiliare ideato dall'archistar Stefano Boeri. Il fascicolo è nelle mani del pm Paolo Filippini e dell'aggiunta Tiziana Siciliano. Al momento non c’è nessun indagato, ma è stato aperto con le ipotesi di reato di “lottizzazione abusiva” che prevede l'obbligo di pianificazione per edifici con cubature superiore ai tre metri cubi per metro quadrato o altezze superiori a 25 metri e in generale punisce la violazione di opere che prevedono la "trasformazione urbanistica o edilizia" in assenza o violazione di "strumenti urbanistici" generali comunali o regionali.

Il cantiere dovrebbe terminare entro il 2025 (gli appartamenti sono stati quasi tutti venduti) e prevede la trasformazione di un'area da 8mila metri quadrati dell'ex scalo ferroviario San Cristoforo (fra la zona Tortona e i Navigli). L’intervento, in sostanza, riprende in orizzontale l'idea del grattacielo più famoso al mondo del professore del Politecnico, il “Bosco verticale”. È stato lanciato a settembre 2021 con una conferenza stampa e vede coinvolto lo studio di architettura Arassociati, AG&P greenscape per la progettazione paesaggistica. Gli investitori sono riuniti nella cordata Milano 5.0, che raggruppa il pool guidato dall'ingegner Marco Nolli con la sua EdilLombarda, Federico Consolandi, Andrea Rusconi, Arturo Iossa Fasano e Alessandro Landi (nessuno è indagato). L’investimento complessivo è di circa di 60 milioni di euro per una novantina di appartamenti su 14 piani che costeranno dai 6.400 euro al metro quadrato a salire.

Quella su Bosconavigli è la sesta inchiesta aperta dalla procura di Milano sul settore immobiliare. Prima di Bosconavigli gli inquirenti si sono concentrati sul palazzo Bluestone di piazza Aspromonte, la Torre Milano di via Stresa, i grattacieli Bluestone di via Crescenzago 105, l'abbattimento delle villette liberty di via Crema e la demolizione degli immobili di via Alfonso Lamarmora 8, 10 e 12 a Porta Romana, ex Casa di Cura Città di Milano.

L’indagine su Bosconavigli

I pubblici ministeri di Milano hanno già ricevuto una prima informativa dalla finanza e sono alla ricerca di consulenti esterni e architetti a cui commissionare le relazioni tecniche sul 'Bosconavigli'. Indagini che hanno provocato la richiesta di 140 funzionari e tecnici de settore urbanistica del Comune di Milano di essere trasferiti in altri uffici dopo che alcuni di loro sono stati raggiunti da avvisi di garanzia.

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, circa 150 progetti in città hanno caratteristiche simili a quelle su cui la Procura sta indagando. L'assessore alla rigenerazione urbana di palazzo Marino, Giancarlo Tancredi, per due volte si è presentato dai magistrati accompagnato dal capo della polizia locale, Marco Ciacci, per trovare 'uniformità' nell'interpretazione delle regole. Un terzo incontro sarebbe previsto nelle prossime settimane. Da quanto si apprende il Comune di Milano sta lavorando a una 'revisione' dei progetti in corso e si parla per ora di ipotesi di 'giustizia riparativa', cioè interventi che mettano a norma le aree che - secondo i pm - sarebbero state sviluppate o progettate violando le leggi urbanistiche e il Testo unico edilizia.