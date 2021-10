Caso Fdi e il presunto finanziamento in nero, la procura chiede l'intero filmato dell'inchiesta

Com'era in qualche modo previsto, la Procura di Milano ha deciso di acquisire, attraverso il lavoro degli investigatori della Gdf, l'intero girato (circa 100 ore) dell'inchiesta giornalistica di Fanpage che ha portato all'apertura di un fascicolo per finziamento illecito ai partiti e riciclaggio relativo alla campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative di Milano. Indagine, coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, che sta verificando anche eventuali profili di apologia di fascismo.

Nel filmato diffuso nei giorni scorsi, ripreso con telecamera nascosta durante la campagna elettorale per le elezioni del 3-4 ottobre, Fidanza e il "Barone Nero" Roberto Jonghi Lavarini (noto esponente della destra cittadina) suggeriscono al finto consulente d'impresa di finanziare la campagna elettorale di Chiara Valcepina, candidata al consiglio comunale, o versando regolarmente al mandatario elettorale o in nero ("black"), con un sistema di "lavatrici", ovvero società intestate a prestanome che girerebbero poi al mandatario il denaro seguendo le procedure di legge.

Dal filmato emerge poi una contiguità (dichiarata da Jonghi Lavarini) con ambienti nostalgici del nazismo; si sentono battute sulla birreria di Monaco in cui Hitler tenne un celebre discorso; si sente dire che "serve un amico ebreo" e altre frasi che Jonghi Lavarini ha poi liquidato come "goliardate". La procura di Milano sta valutando se aggiungere l'apologia di fascismo alle ipotesi di reato.

Fidanza, precisando che Jonghi Lavarini non è nemmeno iscritto a Fdi, si è autosospeso dalle cariche interne al partito (era capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo e dirigente nazionale), mentre Valcepina ha reagito definendo il servizio "macchina del fango" e dichiarandosi estranea a qualunque sistema di finanziamento illegale della sua campagna.