La truffa da 60mila euro (in un mese) coi parcheggi comunali, indagato anche il vicesindaco

I contanti li intascavano direttamente. I pagamenti elettronici li indirizzavano su conti non "ufficiali". E così, inevitabilmente, le casse comunali restavano all'asciutto. Due uomini - un 25enne e un 78enne, entrambi italiani - sono indagati con le accuse di peculato e frode nelle pubbliche forniture perché sospettati di aver "truffato" l'amministrazione di Assago, da cui avevano ottenuto la gestione dei parcheggi.

In totale l'operazione ha colpito sette persone, tra queste c'è anche il vicesindaco Mario Burgazzi. L'esponente della giunta, tuttavia, non è stato colpito da nessuna misura cautelare. Burgazzi, più nel dettaglio, è indagato per turbativa d’asta per bandi per lavori pubblici che però non avrebbero a che fare con la gestione dei parcheggi. Il suo nome è emerso nel corso delle indagini e stamattina è stato perquisito il suo ufficio.

I due indagati principali mercoledì mattina sono stati "fermati" dai carabinieri che hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale dell'obbligo di firma e hanno sequestrato preventivamente oltre 62mila euro, che sarebbero i soldi sottratti al comune in un solo mese, da marzo ad aprile 2023. L'indagine dei militari del nucleo investigativo di Milano è iniziata a luglio del 2022 e ha permesso di verificare come i due - che ricoprivano il ruolo di incaricati di pubblico servizio con la funzione di agente contabile del comune di Assago - si "appropriavano sistematicamente di parte dei proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi, che avrebbero dovuto versare interamente nelle casse comunali".

I responsabili delle società scelte dall'amministrazione - stando all'inchiesta - incassavano i contanti utilizzando ricevute false con il simbolo del comune di Assago che consegnavano ai clienti. Per i pagamenti col Pos, invece, gli indagati - sempre secondo le ricostruzioni degli investigatori - avevano utilizzato alcuni conti correnti intestati alle proprie aziende, così da convogliare lì il denaro. Ma non solo. Perché durante i grandi eventi al Forum, i due avrebbero deviato le auto verso aree di loro proprietà, nonostante i parcheggi comunali - proprio quelli gestiti da loro - fossero ancora disponibili, facendo così concorrenza sleale all'amministrazione che li pagava per gestire quegli spazi per la sosta.

In mattinata, i carabinieri hanno anche acquisito documenti in comune ad Assago e hanno perquisito altri cinque indagati, tra i cui i titolari di due tipografie che avevano realizzato i tagliandi falsi. Proprio quelli che sarebbero stati usati dal 25enne e dal 78enne per intascare il denaro contante.