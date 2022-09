L'indagine sull'incidente in montagna dei 14enni (con un morto e due feriti gravi)

Il pubblico ministero di Lugano (Svizzera) ha aperto un'inchiesta sul grave incidente di montagna che ha provocato la morte del 14enne di Bisuschio (Varese), Karim Damir Larbi, e il grave ferimento di altri due ragazzini di 14 e 15 anni, rispettivamente di Induno Olona (Varese) e Mendrisio (Svizzera).

A quanto emerso dai primi accertamenti della polizia cantonale (ancora in corso), i primi due ragazzi erano parte di una comitiva polisportiva in trasferta, mentre il terzo non faceva parte dello stesso gruppo e sarebbe precipitato dopo aver cercato di soccorrerli, dopo la caduta nel sentiero in Canton Ticino.

Gli inquirenti stanno effettuando sopralluoghi e ascoltando tutti i testimoni, inclusi gli accompagnatori dei giovanissimi. Secondo gli esperti del Cas Ticino, il sentiero che la comitiva di circa 20 ragazzi stava percorrendo non era difficile ma insidioso.

"Vogliamo sapere cosa è accaduto, la dinamica". Trattiene a fatica la commozione Yaunaus Damir, padre di Karim, di origini marocchine residente nel Varesotto. "Non sappiamo niente, solo che è morto - aggiunge l'uomo ai microfoni del Tg1 -. Lunedì è prevista una Tac, martedì l'autopsia, poi al pomeriggio possiamo andarlo a vedere".

"Qui a Bisuschio ci conosciamo tutti, una tragedia che ci sconvolge come se fosse successo a uno dei nostri figli o nipoti, la famiglia è qui da decenni, una bellissima famiglia". Con queste parole il sindaco di Bisuschio (Varese) Roberto Resteghini, ha ricordato Karim, che era partito "per una due giorni con la società polisportiva che frequenta, un ritiro che viene fatto tutti gli anni per l'inizio delle attività".

L'incidente in montagna

Il 14enne è deceduto dopo essere precipitato per circa 100 metri durante un'escursione che stava effettuando domenica mattina in Svizzera, in compagnia di amici. Il gruppo si trovava nel territorio di Blenio, nell'omonima valle, e precisamente nella località di Ghirone, nella zona del rifugio alpino Capanna Scaletta.

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, verso mezzogiorno, mentre camminava sul sentiero, il giovanissimo è precipitato travolgendo un coetaneo che faceva parte dello stesso gruppo di escursionisti, anche lui originario del Varesotto. Un terzo 14enne, residente in Svizzera, che si trovava in zona per caso, ha tentato di soccorrere i due, ma è a sua volta precipitato.

Sul posto gli agenti di polizia cantonale, nonché i soccorritori della Rega e del Sas, la guardia aerea e il soccorso alpino svizzero. Purtroppo questi non hanno potuto far altro che constatare la morte del 14enne caduto per primo, mentre hanno recuperato gli altri due e li hanno trasportati in elicottero in ospedale a Lugano, dove si trovano in gravi condizioni ed in pericolo di vita. È intervenuto anche il Care Team per prestare supporto psicologico.