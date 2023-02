Scatta l'indagine della procura dopo il corteo anarchico

È stato aperto un fascicolo di indagine sul corteo anarchico a sostegno di Alfredo Cospito, manifestazione che ha attraversato (e danneggiato) parte di Milano nel pomeriggio di sabato 11 febbraio.

Nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio è arrivata al procuratore capo Marcello Viola una informativa della Digos che contiene anche le 11 denunce per altrettanti anarchici, esponenti della galassia milanese ma non solo. Le ipotesi di reato contestate sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi.

All'inizio del corteo (abusivo) i manifestanti avevano danneggiato diverse vetrine, tra cui quella di una agenzia immobiliare e una banca, e imbrattato i muri della città con scritte. La situazione era diventata incandescente neon pressi di via Sabotino dove ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. Proprio in questo frangente i manifestanti si erano scagliati contro la polizia con mazze, bottiglie e pietre. Danni materiali, ma non solo: 6 poliziotti del reparto mobile erano rimasti feriti e si sono dovuti recare in ospedale per essere medicati.