Inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina: si indaga sulle assunzioni

Le olimpiadi invernali di Milano Cortina sono finite nel mirino della Procura di Milano. Stando a quanto emerso, oltre all'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta a carico, tra gli altri, dell'ex ad della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, la procura ha aperto anche un fascicolo per d'abuso d'ufficio e turbativa, al momento senza indagati, sul capitolo delle assunzioni di dipendenti, anche per verificare contratti a persone legate al mondo della politica o dello sport o ai vertici o ex dell'ente, da un lato, e su altri affidamenti di appalti, dall'altro.

L'ipotesi assunzione pilotate nella Fondazione

Novari, insieme all'ex dirigente Massimiliano Zuco e l'imprenditore digitale Luca Tomassini, sono indagati per corruzione e turbativa d'asta. Il sospetto degli inquirenti, in parte confermato da una dipendente di vecchia data di Novari sentita dai magistrati, è che l'allora amministratore delegato avesse un ruolo nella selezione dei curriculum finendo con il favorire conoscenti, parenti di politici o personaggi più o meno noti. Proprio sulla scelta dei candidati (attualmente i dipendenti risulterebbero 380), sulla tipologia dei contratti e sulla metodologia delle assunzioni la procura intende approfondire per capire se fossero scelte in capo a pochi o a un organismo collegiale.

Il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò dopo le perquisizioni ha detto che sono "sempre in contatto con il Cio, il Coni è un'emanazione del comitato olimpico internazionale e ovviamente la Fondazione è l'espressione di quello che il Cio vuole e deve fare per le Olimpiadi nel nostro paese. Non c'è altro da commentare sono indagini che riguardano una persona andata via con una richiesta esplicita da parte dei soci fondatori, degli enti locali e reiterata dai due governi, Draghi e Meloni".

Le indagini e le perquisizioni nella casa di Novari

Mercoledì sono proseguite le perquisizioni anche nell'abitazione di Novari. Le ricerche sui dispositivi e sulla documentazione, nelle perquisizioni anche di ieri, sono state effettuate su tre fronti: le "assunzioni nel periodo Novari", i "contratti Vetrya" e gli "sponsor tecnologici e i servizi digitali per Fondazione".

Durante l'attività del Nucleo di polizia economico finanziaria della finanza, i dipendenti hanno fornito agli investigatori tutti contratti di sponsorizzazione per la Fondazione. Tuttavia, i legali hanno chiesto che quei file vengano selezionati. E due avvocati, "anche a tutela della riservatezza dei dati aziendali non pertinenti all'indagine", hanno chiesto che vengano effettuate le copie forensi sui dispositivi acquisiti, con una selezione dei dati nel contraddittorio con le parti.

Martedì sono stati ascoltati anche responsabili della società di consulenza Deloitte (non indagata) in un altro capitolo dell'inchiesta che riguarda i rapporti e i contratti con la Fondazione. È subentrata lo scorso mese come sponsor tecnico per contribuire a migliorare e proteggere l'ecosistema digitale "a supporto del Movimento Olimpico". Per la Fondazione Milano-Cortina, l'avvocata e professoressa Paola Severino ha depositato la nomina come parte offesa.