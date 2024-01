Affaire pandoro Ferragni, vertice in procura: si decide chi convocare

Sta per entrare nel vivo l'indagine della procura di Milano sull'affaire pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni. Nella giornata di mercoledì 10 gennaio in procura a Milano si è svolto un tavolo tra il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e i finanzieri del nucleo di polizia economica della guardia di finanza, investigatori delegati a effettuare accertamenti sul caso.

Nel frattempo le procure di tutta Italia stanno trasmettendo a quella di Milano i fascicoli a modello 45 - aperti a carico di ignoti e senza ipotesi di reato - aperti dopo le denunce presentate dal Codacons in merito sia al pandoro che alle uova di Pasqua. Detective fiscali e inquirenti stanno ragionando su chi convocare come teste da ascoltare in procura già da settimana prossima. In queste ore si sta delineando un elenco di manager appartenenti sia alle società dell'influencer milanese, sia alla società dolciaria cuneese.

L'obiettivo è ricostruire la genesi dell'iniziativa commerciale del pandoro "Pink Christmas" e accertare se sia stata commessa la truffa ipotizzata dal pm. Per fare ciò sarà fondamentale sentire tutte le persone che si sono occupate del progetto. L'elenco, più nel dettaglio, potrebbe essere stilato in base agli scambi di mail avvenuti tra le società di Ferragni e il colosso dei dolci.

La moglie di Fedez, che ha comunque fatto sapere che farà ricorso contro la multa dell'Antitrust e che ha poi donato un milione di euro all'ospedale piemontese, nelle scorse ore ha chiarito in una nota di essere "serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso". "Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile", ha assicurato.