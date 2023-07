Infanticidio Voghera, i familiari di Elisa: "Non la lasciavamo mai sola"

Non lasciarla mai sola. Era questa, in famiglia, la regola di vita: "Uno di noi deve stare sempre insieme a lei. Sempre". Elisa Roveda, la 45enne che ha strangolato il figlio di un anno a Voghera, nel Pavese, non veniva mai lasciata sola dai parenti, che scandivano le loro giornate con la turnazione per stare con la donna e il piccolo di appena un anno. Elisa, come raccontato dai suoi familiari, negli ultimi tempi appariva depressa ed era in cura da un medico, tanto che la madre di lei e suo marito cercavano il più possibile di non lasciarla sola. Cosa che ieri mattina è accaduta per un breve periodo: il marito è andato al lavoro e la madre di Elisa è arrivata quando ormai la 44enne aveva già ucciso il piccolo.

La consapevolezza del nonno

I genitori non riconoscevano più la loro figlia. Il padre di Elisa, ora piantonata in ospedale perché in arresto per aver ucciso il figlio Luca, di meno di un anno racconta che, una volta appresa la notizia dalle tv, ha subito pensato alla figlia. "Mai si poteva immaginare che potesse fare del male a suo figlio, ma nonostante questo non la lasciavamo mai da sola", ha raccontato il genitore della donna, restituendo un quadro di una situazione difficile. "Io sarei venuto subito, se mi avessero avvisato. Invece l'ho saputo dalla tv: parlavano di una donna di 44 anni, ho subito immaginato che potesse essere mia figlia. Ho chiamato mio genero, ma non rispondeva".

Roveda ricorda quanto la figlia avesse desiderato quel bambino ma che "da un mese e mezzo non era più lei" dice in un'intervista ai quotidiani, "a volte sembrava come se mia figlia sentisse il peso dell'essere madre". La figlia, ha proseguito, "non dormiva, non guidava. Magari a volte le dava fastidio il bambino, ma non si era mai sfogata con lui". La coppia, stando al racconto dell'uomo, non aveva problemi. "Erano sposati dal 2017. Mio nipote era un bel bambino, cercato da tempo".

Atteso l'interrogatorio

La donna rimane piantonata dagli agenti della Polizia penitenziaria nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Matteo di Pavia. Elisa è ancora profondamente prostrata e non è ancora chiaro quando il pm, Paolo Mazza, che con i carabinieri della compagnia di Voghera si occupa delle indagini, potrà interrogarla. Nei prossimi giorni si terrà l'autopsia sul corpo del piccolo che è stato strozzato o strangolato, stando ai segni che aveva sul collo.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai vicini, la donna era seguita dalla famiglia dopo episodi di depressione. Era rimasta da sola a casa con il figlio per un'ora. Il padre del piccolo era uscito per andare al lavoro e un'ora dopo è arrivata la madre della donna. È stata proprio la nonna del bimbo ad allertare i soccorsi dopo essersi trovata davanti a una scena straziante. La figlia era distesa sul letto con accanto il piccolo ancora cosciente.

Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori per il bambino non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. "Ho ucciso mio figlio" avrebbe detto la 45enne ai soccorritori ammettendo le sue responsabilità.