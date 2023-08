Malpensa: uomo 36enne scende dall'aereo e va in arresto cardiaco

Un malore improvviso ha colpito un turista statunitense appena arrivato a Malpensa da New York con una comitiva. L'uomo è stato soccorso alle 11 e portato nell'infermeria del Terminal 1, ma le sue condizioni sono peggiorate fino a un arresto cardiaco. I sanitari dello scalo, insieme al 118, subito allertati, lo hanno rianimato con un defibrillatore.

L'uomo, 36 anni, è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Busto Arsizio (Varese) con l'automedica da Legnano (Milano). Il turista è ora in terapia intensiva in prognosi riservata e non si è mai più ripreso. Lotta per la vita.